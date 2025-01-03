«Он забивает голы на поле и за его пределами»: Ямаль выложил фото в нижнем белье и с девушкой — фаны начали шутить

В сети появилась фотография Ламина Ямала и его девушки, испанской блогерши Алексы Падиллы. На ней они вместе чистят зубы.

17-летний Ламин запечатлен в одном нижнем белье, а Алекса — в футболке.

Фанаты принялись шутить, что Ямаль уже перерос свой статус «новичка» за пределами поля.

📝 «Дважды дебютировал до того, как ему исполнилось 18. Он уже легенда».

📝 «Не удивляйтесь, если он вскоре снова получит травму».

📝 «Он забивает голы на поле и за его пределами. Уважаю».