👊 «5:0. И это я еще добрый». Саттон напряг фанатов «МЮ» безрадостным прогнозом на матч с «Ливерпулем» 😒

Экс-нападающий «Челси» и «Селтика» Крис Саттон сделал беспощадный прогноз на матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».

Англичанин уверен, что «мерсисайдцы» разгромят «красных дьяволов». Ожидаемый счет: 5-0.

«Счет не будет двузначным, но все остальное возможно. И это я еще добр к «Юнайтед». Если вы за «МЮ», значит стоит молиться о минимальном поражении.

Нет ни одного фаната «Юнайтед», который рассчитывал бы что-то получить от этой игры. Вы боитесь за то, что этот «Ливерпуль» может сделать с ними», – объяснил Саттон.

Не все поддержали пессимизм Криса, но многие.

💭 «Юнайтед» будет отчаянно сражаться».

💭 «5-0, близко к правде».

💭 «Что, если «МЮ» по ошибке победит «Ливерпуль»?

💭 «Абсолютная чушь. «Юнайтед» достаточно хорош, чтобы усложнить нам жизнь. Они вполне способны удивить, как это было с «Сити». «Впереди очень напряженная игра».

Напомним, «Ливерпуль» примет «МЮ» 5 января в центральном матче 20-го тура АПЛ.