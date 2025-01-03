💣 Грядет обмен года? «Манчестер Юнайтед» хочет получить за Рэшфорда форварда мечты 😱

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может покинуть клуб очень выгодным способом.

Англичанин находится в центре потенциальной сделки по обмену с участием Виктора Осимхена, контракт которого принадлежит «Наполи». Обмен возможен благодаря серьезному интересу Антонио Конте к Рэшфорду – Осимхен же давно интересен «Манчестер Юнайтед».

Информацию подтверждают сразу два журналиста The Sun – Чарли Витт и Мартин Блэкберн.

Фанаты «Юнайтед» не верят.

💭 «Почему Осимхен будет переходить в клуб, расположенный на 14-м месте в таблице АПЛ?»

💭 «Я удивлюсь, если Конте решит подписать еще одного нарушителя спокойствия в раздевалке».

💭 «Была бы отличная сделка для «МЮ».

💭 «Очень хотелось бы».

💭 «Конте, спаси «Юнайтед».