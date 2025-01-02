Десять самых необычных форм этого сезона. Вы точно захотите себе такие в коллекцию

Каждый год производители спортивных форм по всему миру радуют или огорчают болельщиков команд, для которых они делают комплекты. Существует большая тройка игроков − Puma, Adidas и Nike, − которая оккупировала футбольный рынок.

В основном они делают похожие друг на друга формы, не придумывая в ее дизайне ничего нового. Но бывают у них и вполне себе неплохие варианты. Показываем десять необычных форм, которые выходят за рамки привычного. Все они создавались под нынешний сезон-2024/25.

«Ареццо» (Серия С), домашний комплект

«ПСВ» (Эредивизи), выездной комплект

«Падова» (Серия С), третий комплект

«Нортвич Виктория» (Д9-12 Англии), третий комплект

«ПСС» (Индонезия), третий комплект

«Болонья» (Серия А), третья форма

«Виктория Пльзень» (Чехия), домашний комплект

«Рейнджерс» (Шотландия), третий комплект

«Каледониан Брэйвс» (Шотландия), домашний комплект

«Палермо» (Серия Б), третий комплект

Вне списка. «Ллантуит-Мейджор» (Уэльс), вратарский комплект

Какая понравилась или удивила вас больше всего? Пишите в комментариях.