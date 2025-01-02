Как дела в качалке? Серхио Рамос показал сумасшедшую форму перед переходом в новый клуб

Прошло полгода с тех пор, как Серхио Рамос покинул «Севилью» и остался без клуба.

38-летний футболист не собирается останавливаться и бросать поддерживать физическую форму. 2025 год он начал в зале, сжигая калории.

Выглядит лучше некоторых молодых футболистов:

Рамос может перейти в «Бока Хуниорс» свободным агентом. Клуб из Буэнос-Айреса намерен подписать 38-летнего защитника в январе. В случае перехода в «Боку» Рамос сможет сыграть на клубном ЧМ-2025.

Испанец знаком с 38-летним тренером «Боки» Фернандо Гаго по совместной карьере за «Реал».