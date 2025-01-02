Рэперша DreamDoll объявила о беременности: отцом ребенка может быть Куинси Промес

Известная рэперша DreamDoll удивила поклонников, объявив, что она ждет своего первого ребенка.

Отцом ребенка может быть бывший игрок «Спартака» Куинси Промес. Пара встречалась с февраля 2024 года, но вместе ли он до сих пор неизвестно.

При этом у Промеса четверо детей от другой женщины по имени Джейми, с которой он познакомился еще в 18 лет и как минимум до 2023 года был женат. Супруги везде жили вместе, а после вынесения футболисту приговора в Нидерландах в сети появлялась информация, что Джейми готова переехать в Москву на постоянной основе. Однако у Промеса тогда уже закрутился новый роман.