«Он никогда не сравняется с Роналду»: фанаты «МЮ» злятся на Гарначо за его новые фото

Алехандро Гарначо выложил серию новых фото. И снова расстроил фанов «МЮ».

Гарначо выложил такое «совместное» фото с Роналду:

А еще похвастался луком:

Фанаты недовольны:

📝 «Есть только один CR7».

📝 «Гарначо должен работать на поле, а не пытаться сравняться с Роналду».

📝 «Гарначо не добьется успеха в этом клубе, он эгоцентричен, эгоистичен и высокомерен. Он думает, что он Роналду, но он больше похож на Рэйвела Моррисона».