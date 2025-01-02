«Он никогда не сравняется с Роналду»: фанаты «МЮ» злятся на Гарначо за его новые фото
Алехандро Гарначо выложил серию новых фото. И снова расстроил фанов «МЮ».
Гарначо выложил такое «совместное» фото с Роналду:
А еще похвастался луком:
Фанаты недовольны:
📝 «Есть только один CR7».
📝 «Гарначо должен работать на поле, а не пытаться сравняться с Роналду».
📝 «Гарначо не добьется успеха в этом клубе, он эгоцентричен, эгоистичен и высокомерен. Он думает, что он Роналду, но он больше похож на Рэйвела Моррисона».