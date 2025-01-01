«Лучший после Иньесты». Неймар встретил Новый год в компании Марко Верратти
Неймар встретил Новый год с бывшим партнером «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти и своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди.
Звезда сборной Бразилии также сфотографировался с Верратти, назвав итальянского полузащитника «Лучшим игроком после Андреса Иньесты».
Марко был в компании жены — Джессики Аиди.
Марко Верратти сейчас выступает за катарский клуб «Аль-Араби».
Неймар, наконец, восстановился после травмы и вышел на поле в составе «Аль-Хилаля» в товарищеском матче против «Аль-Файхи», который состоялся 30 декабря. Бразильский форвард забил гол после своего возвращения, а саудовские чемпионы уверенно выиграли встречу со счетом 2:0.