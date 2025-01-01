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Гави подтвердил отношения с девушкой в Новый год😍 и это не испанская принцесса😅

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Звезда «Барселоны» Гави начал 2025 год, подтвердив свой роман, о котором ходили слухи еще несколько месяцев назад.

20-летний футболист впервые выложил селфи с девушкой в Инстаграме, поздравив своих болельщиков с Новым годом.

Девушку зовут Анна, о ее связи с игроком заговорили в октябре 2024, когда она посетила матч «Барселона» — «Севилья», где Гави впервые вышел на поле после травмы.

За пару недель до восстановления Гави оставил комментарий под постом Анны — эмодзи с сердечками.

Красотку зовут Ана Пелайо, у нее 212 000 подписчиков в Инстаграме, и теперь их число будет только расти.

Давно известно, что дочь короля Испании Филипа принцесса Леонора является большой поклонницей футболиста. Но пока Гави предпочитает девушек из народа.

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