Гави подтвердил отношения с девушкой в Новый год😍 и это не испанская принцесса😅

Звезда «Барселоны» Гави начал 2025 год, подтвердив свой роман, о котором ходили слухи еще несколько месяцев назад.

20-летний футболист впервые выложил селфи с девушкой в Инстаграме, поздравив своих болельщиков с Новым годом.

Девушку зовут Анна, о ее связи с игроком заговорили в октябре 2024, когда она посетила матч «Барселона» — «Севилья», где Гави впервые вышел на поле после травмы.

За пару недель до восстановления Гави оставил комментарий под постом Анны — эмодзи с сердечками.

Красотку зовут Ана Пелайо, у нее 212 000 подписчиков в Инстаграме, и теперь их число будет только расти.

Давно известно, что дочь короля Испании Филипа принцесса Леонора является большой поклонницей футболиста . Но пока Гави предпочитает девушек из народа.