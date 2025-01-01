Баня, Эрмитаж и Кремль: камерунец из «Локомотива» и ЦСКА вернулся в Россию на каникулы

Пока футболисты РПЛ отправились покорять Мальдивы, Бали и Дубай, бывший игрок «Локомотива» Гаэль Ондуа вернулся в Россию, чтобы в компании своей супруги провести время в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что Ондуа хоть и родился в Камеруне, с детского возраста жил в России, так как его отец работал в посольстве Камеруна. Футболист начал карьеру в юношеском составе клуба «Локомотив», а позже играл за молодежку ЦСКА.

В 2016-м году Гаэль перебрался в Европу, но в 2018-м снова вернулся в Россию, чтобы провести сезон в «Анжи».

С июля 2023 года футболист выступает за швейцарский «Серветт».