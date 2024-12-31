«Пристегните ремни»: капитан Винисиус и Камавинга держат курс на Мадрид🛫👨‍✈️

У Винисиуса и Камаванги прекрасные отношения на поле и за его пределами, они неоднократно проводили вместе отпуск. Вот и текущий перерыв не стал исключением — футболисты вместе провели пару дней в Дубае.

Когда пришла пора возвращаться в Мадрид, то оба игрока находились в кабине пилота: «Пристегните ваши ремни, добро пожаловать на борт с капитаном Вини-младшим», — объявил бразилец под смех Камавинги.

Видео уже разлетелось по социальным сетям, а футболисты уже вернулись в столицу Испании, где готовятся к возобновлению сезона. Ближайший матч «Мадрида» состоится 3 января на стадионе «Месталья» — подопечные Анчелотти отправятся в гости к «Валенсии».