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От Ванды до Виктории Бекхэм: выбираем лучшую Снегурочку в пару к Деду Морозу🎄

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Новый год все ближе! Ранее мы вам предлагали выбрать лучшего Деда Мороза, но куда же деду без Снегурочки?

Спасибо искусственному интеллекту за воплощение всех наших смелых фантазий! Выбирайте лучшую Снегурочку, и в паре с лучшим Дедом Морозом она постучится к вам в дверь, чтобы оценить селедку под шубой и оливье.

Джорджина Родригес
Ванда Нара
Антонелла Рокуццо
Алиша Леманн
Виктория Бекхэм
Пилар Рубио
Дилетта Леотта

С кем будете пересматривать «Иронию судьбы»?

logoЮвентус
logoВанда Нара
logoИнтер Майами
Джорджина Родригес
Клубы
logoАль-Наср Эр-Рияд
девушки и спорт
Антонелла Рокуццо