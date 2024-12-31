От Ванды до Виктории Бекхэм: выбираем лучшую Снегурочку в пару к Деду Морозу🎄
Новый год все ближе! Ранее мы вам предлагали выбрать лучшего Деда Мороза, но куда же деду без Снегурочки?
Спасибо искусственному интеллекту за воплощение всех наших смелых фантазий! Выбирайте лучшую Снегурочку, и в паре с лучшим Дедом Морозом она постучится к вам в дверь, чтобы оценить селедку под шубой и оливье.
С кем будете пересматривать «Иронию судьбы»?
P S. А если выбирать по миловидности, то по- моему жена Месси всех краше... 😇