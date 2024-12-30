🎥В матче английской Второй лиги в атаке команды поучаствовала чайка. Вот как это было 🦅

В очередном туре английской Второй лиги (Д4) играли соседи по турнирной таблице − «Гримсби Таун» и «Порт Вейл». Хозяева легко разобрались с соперником, забив ему три безответных мяча. В одной из атак даже поучаствовала местная чайка.

Футболист «Гримсби» делал длинную верховую передачу на правый фланг, когда над стадионом пролетала птица. Видимо она очень любит футбол, поэтому решила поучаствовать в атаке и отдала точную передачу в центр поля.

В соцсетях болельщики стали узнавать, под каким номером в следующих матчах ждать чайку и отметили, как хорошо она приняла мяч. Кто-то пошутил, что к ней должны присмотреться в «Брайтоне», а местные фанаты сказали, что чайка сыграла лучше, чем все игроки «Порт Вейла».

Официальный аккаунт «Гримсби Таун» в Х даже показал, как она выглядела на самом деле.