Хавбек «Мадрида» Гюлер дал деду очень самоуверенное обещание. Выполнит ли?

Турецкий хавбек «Мадрида» Арда Гюлер в клубе уже второй сезон. Адаптация парня не была гладкой, тем более, что конкуренция в команде запредельная. В прошлом году Гюлер за весь сезон отыграл чуть больше десяти игр, тогда как уже сейчас у него четырнадцать только в Ла Лиге.

Карло Анчелотти не форсирует включение вундеркинда в состав. Пока Арда котируется ниже более молодого Ламина Ямаля, но турок явно хочет большего.

Дедушка Арды Гюлера дал интервью испанским СМИ и оказалось, что быть вторым после игрока «Барселоны» он не хочет и ставит перед собой максимальные задачи.

«Арда говорит мне, что он будет номером один. Он, вероятно, хочет превзойти Роналду, Месси и так далее. Я думаю, он это сделает».

«Мадрид» не позволит Арде Гюлеру уйти. Он останется до окончания 6-го года (по контракту), а что будет потом − неизвестно».

А вы верите, что у него получится? Пишите в комментариях.