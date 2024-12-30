🚀 Лучший в «Реале» = Лучший в мире. Винисиус трижды становился игроком месяца королевского клуба в 2024-м – больше всех 💪
В уходящем году было модно не любить Винисиуса. Вероятно, что в следующем году ничего не изменится. Но справедливо ли?
Помимо нефутбольных качеств, фанаты отмечают не самые выдающиеся игровые показатели бразильца. Например, провальный год в сборной Бразилии, где у нападающего лишь один забитый мяч и провал на Кубке Америки.
Но ведь в клубе все не так? Лига чемпионов, Ла Лига. Множество индивидуальных наград, но не «Золотой мяч».
Часто бразильца упрекают за нестабильность, но почему? Смотрите сами: Вини становился лучшим игроком месяца в клубе три раза за 2024 год – в январе, марте и октябре.
• Январь — Винисиус;
• Февраль — Диас;
• Март — Винисиус;
• Апрель — Рюдигер;
• Август — Вальверде;
• Сентябрь — Мбаппе;
• Октябрь — Винииус;
• Ноябрь — Беллингем;
• Декабрь — Мбаппе.
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