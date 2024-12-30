😍 Вы их полюбите еще больше – звезды «Реала» назвали кумиров

Федерико Вальверде имеет, возможно, лучшую репутацию среди действующих футболистов мадридского «Реала». Уругваец с партнерами вспомнил лучшие моменты года, а также назвал имя любимого игрока.

«Где я размещу свое фото на стене «Реала»? Здесь – рядом с одним из лучших игроков в истории «Мадрида» Лукой Модричем, а также под моим идолом – Тони Кроосом», – сказал Феде.

А Джуд Беллингем однозначно сорвет самые мощные овации: «Зинедин Зидан был моим любимым игроком «Реала». Я очень горжусь тем, что ношу его номер».

«День, когда меня представили в качестве игрока «Реала» – главное воспоминание года. Люди невероятно отреагировали, потому что поняли, что я пытаюсь говорить по-испански.

Кумир детства? Криштиану Роналду», – вспомнил Мбаппе.