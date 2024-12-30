Ни за что не угадаете, за какой клуб болеет Тимоти Шаламе — он даже гнался в гору за клубным автобусом на велосипеде

Голливудский актер Тимоти Шаламе продемонстрировал свои впечатляющие познания в футболе, а также рассказал о команде, за которую он болеет — его выбор удивит многих!

В интервью 29-летний актер рассказал как преследовал автобус «Сент-Этьен» на своем велосипеде в 2000-х годах, когда за команду играли Бафетимби Гомис и Димитри Пайет.

«Я действительно ехал за командой. Бафетимби Гомис, Димитри Пайет... какое это было то поколение игроков «Сент-Этьена»! Я большой фанат «Сент-Этьена», возможно, это команда, которую я люблю даже больше, чем «Нью-Йорк Никс», — признался Тимоти.

Американский актер, унаследовавший страсть к клубу от своего французского отца, наверняка был в восторге, когда в начале этого года «Сент-Этьен» вернулся в Лигу 1. В настоящее время они находятся под угрозой вылета, но Шаламе надеется, что им удастся преодолеть ситуацию.