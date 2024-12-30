От Де Росси до Фонески❌: вспоминаем всех уволенных тренеров Серии А в этом сезоне

Прошла только половина сезона, а в Серии А уже «полетели головы». Ряд тренеров был уволен со своих постов после неудовлетворительных результатов их подопечных.

Сегодня от ворот поворот получил Паулу Фонеска, чей «Милан» занимает лишь восьмое место в Серии А.

Давайте вспомним всех пострадавших с начала сезона:

Даниэеле Де Росси покинул «Рому» 18 сентября 2024 года после домашней ничьей с «Дженоа». Сейчас командой управляет Клаудио Раньери, и на данный момент столичный клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.

Лука Готти был уволен из «Лечче» 9 ноября, его заменил Марко Джанпаоло, но команда все еще внизу турнирной таблицы — на 15-й строчке Серии А.

Сразу после увольнения Де Росси из «Ромы» его место занял хорватский специалист Иван Юрич , но продержался он недолго — 10 ноября его уволили после поражения от «Болоньи» 2:3.

«Дженоа» попрощалась с Альберто Джилардино 19 ноября, доверив команду бывшему игроку «Ювентуса» и «Интера» Патрику Виейра. Пока у клуба 13-ая строчка в Серии А.

Накануне Рождества, 23 декабря «Монца» отправила в отставку Аллесандро Неста , заменив его на Сальваторе Бокетти. Сейчас команда идет на последнем месте в чемпионате Италии, посмотрим, сможет ли новый тренер исправить положение.

Последней жертвой «чистки» в Серии А стал Паулу Фонеска — «Милан» расстался с ним сегодня, 30 декабря, после ничьей с «Ромой» (1:1). Фонеска возглавлял команду с 1 июля 2024 года. Пост тренера «Милана» займет Сержиу Консейсау. Как игрок, он провел 5,5 сезонов в Италии после отъезда из «Порту» выступал за «Лацио», «Парму» и «Интер».