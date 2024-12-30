Со следующего сезона «Ливерпуль» сотрудничает с Adidas: в сети уже появились первые плоды совместной работы
В следующем сезоне «Ливерпуль» сменит Nike на Adidas. В сети уже появились три комплекта тренировочной формы — плод нового сотрудничества.
Футболки созданы на основе новой тренировочной формы команды Tiro 25 Competition.
Домашняя тренировочная футболка Adidas Liverpool 2025-2026 преимущественно выполнена в цвете «Off-White» с красными логотипами и черными боковыми вставками.
Шорты домашней тренировочной формы «Ливерпуля» будут черного цвета.
У выездной формы основной цвет — черный в сочетании с красными логотипами и бежевыми боковыми вставками.
Тренировочный комплект для Лиги чемпионов выполнен в зеленом цвете.