Бывший игрок «Ливерпуля» показал платежную ведомость клуба за 1960 год – как же выросли суммы за это время!

Недавно бывший игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж выложил фото с зарплатной ведомостью игроков клуба в 1960 году.

«Я немного прибирался и нашел это. Состав «Ливерпуля» и их зарплатная ведомость! Как же изменились времена. Уважение тем фантастическим игрокам, которые помогли вывести клуб туда, где он сейчас».

В 1960 году «красные» пытались выбраться из Второго дивизиона. Максимум, что получали игроки – 23 фунта стерлингов. Будущие чемпионы мира Роджер Хант и Иан Каллаган получали больше всего, у них даже были бонусы.