💣 «У всех тренеров были проблемы с Рэшфордом». Журналист The Athletic дал шокирующую информацию о проблемах англичанина в «МЮ»

Журналист The Athletic Энди Миттен дал взрывное интервью TalkSport о ситуации с Маркусом Рэшфордом в «Манчестер Юнайтед».

Англичанин не попадает в заявку уже четыре матча подряд. Но Миттен не удивлен:

«Я действительно думаю, что в этом решении большую роль играет Аморим. Он делает все по-своему. Рубен – улыбающийся убийца. Он требует дисциплины.

У всех тренеров были проблемы с Маркусом Рэшфордом. Я говорил с ними, потому и знаю это. Они просили не называть имена, но все это правда».

Подавляющее число фанатов верит журналисту.

💭 «Кто-нибудь помнит, как игроки благодарили тен Хага, когда он покинул клуб? А что сказал Рэшфорд, которого тот постоянно защищал? Правильно, ничего».

💭 «Так какие проблемы были у тренеров с Маркусом?»

💭 «Аморим буквально подтвердил это, сказав: «Мы много раз пытались наладить работу с Рэшфордом. Пришло время для другого подхода. Очевидно, что клуб был терпелив с поведением Маркуса, но его вечеринки и прогулы больше непозволительны».

💭 «Неудивительно».

💭 «Аморим прав. Проблема больше не в чувствах игроков. «Манчестер Юнайтед» должен двигаться вперед».

Неожиданно?