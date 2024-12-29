⚡Лапорта в эти минуты становится легендой «Барсы». Фанаты боготворят 🙏 президента за сделку на Ближнем Востоке

Сегодня утром Жоан Лапорта прилетел в Барселону.

Президент «Барсы» срочно вернулся в Каталонию, чтобы завершить сделку о продаже оставшихся VIP-мест на стадионе - ожидается, что соглашение будет подписано уже завтра.

Следующим шагом Лапорты станет регистрация контрактов Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее появилась информация, что клуб заключит соглашение с покупателем из Ближнего Востока, по которому каталонцы получат €100 млн. Оно позволит «Барселоне» вернуться к правилу 1:1 и полностью снять финансовые ограничения.

Как вам? Соцсети в восторге.

💭 «Жоан Лапорта - лучший из всех, величайший».

💭 «Ла Лига: Вам нужно 100 миллионов для регистрации Ольмо. Лапорта: Готово!»

💭 «Это конечно грустно, но не фатально».

💭 «Лапорта прибил хейтеров».

💭 «Благослови Бог этого человека».