⚡Лапорта в эти минуты становится легендой «Барсы». Фанаты боготворят 🙏 президента за сделку на Ближнем Востоке
Сегодня утром Жоан Лапорта прилетел в Барселону.
Президент «Барсы» срочно вернулся в Каталонию, чтобы завершить сделку о продаже оставшихся VIP-мест на стадионе - ожидается, что соглашение будет подписано уже завтра.
Следующим шагом Лапорты станет регистрация контрактов Дани Ольмо и Пау Виктора.
Ранее появилась информация, что клуб заключит соглашение с покупателем из Ближнего Востока, по которому каталонцы получат €100 млн. Оно позволит «Барселоне» вернуться к правилу 1:1 и полностью снять финансовые ограничения.
Как вам? Соцсети в восторге.
💭 «Жоан Лапорта - лучший из всех, величайший».
💭 «Ла Лига: Вам нужно 100 миллионов для регистрации Ольмо. Лапорта: Готово!»
💭 «Это конечно грустно, но не фатально».
💭 «Лапорта прибил хейтеров».
💭 «Благослови Бог этого человека».
Изначально в подписании Ольмо не было смысла за такие деньги
Лапорта! У тебя осталось 3 дня!!! Балабол хренов...
А новый сезон - опять начнем с отсутствия денег, с невозможностью регистрации половины состава и т.д. И так каждый год... Когда же это все кончится??!!