Фан «Челси» показал подарок от мамы на Рождество: это чашка с Палмером и гениальной надписью

Коул Палмер уже становится знаковым игроком для фанатов «Челси».

Один из фанов «Челси» выложил в соцсетях пост с чашкой, которую ему подарила на Рождество мама.

На ней изображен Палмер, а ниже есть надпись: «Твой кофе остывает».

«Мастер-класс от мамы», - написал фанат.

Палмер побил клубный рекорд «Челси» по голам за календарный год. В 2024 году полузащитник лондонцев забил 26 мячей. Англичанин забил 26-й гол на 16-й минуте матча с «Фулхэмом» (1:2) в 18-м туре Премьер-лиги.

Предыдущий рекорд в 25 голов в 2001 году установил Джимми Флойд Хасселбайнк.