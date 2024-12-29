📹 Энрике пришел на пресс-конференцию, а там очень мало журналистов. Тренер «ПСЖ» решил ввести новый формат общения

Предматчевые и послематчевые пресс-конференции явно не входят в топ вещей, которые любят тренеры всех клубов мира. Для них это обязанность, от которой они бы с большим удовольствием отказались.

Для журналистов это тоже не самый интересный формат, потому что на них очень редко можно получить эксклюзив. Иногда эти два момента сталкиваются друг с другом и получается то, что произошло перед игрой Кубка Франции между «ПСЖ» и «Лансом».

Главный тренер «парижан» Луис Энрике прибыл на пресс-конференцию вовремя и обнаружил, что она совсем не вызвала ажиотажа: пришло всего несколько журналистов. Испанца очень удивило это и он сказал: «Что случилось? Чары исчезли? Тогда проведем пресс-конференцию отсюда». И плюхнулся рядом оператором.

Так бы и продолжили, но Энрике объяснили, что общаться в таком формате не вариант, потому что тренер не попадет в объектив телекамеры. Пришлось вставать и идти на привычное место.