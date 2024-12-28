📹 Максимальная ностальгия! Фанатам «МЮ» предложили назвать лучшее воспоминание о клубе

В последние сезоны «Манчестер Юнайтед» находится в глубоком кризисе. Клуб выиграл один кубок, но теперь для команды за счастье попасть в еврокубковую зону. Финансовая ситуация тоже оставляет желать лучшего.

Журналист издания B/R Football предложил фанатам «Юнайтед» назвать лучшее воспоминание о клубе, которое они хотели бы повторить. Вот что они назвали.

Хотелось бы вновь выиграть требл, победить в Лиге чемпионов;

Перфоманс Райана Гиггза против «Арсенала»;

Финал Лиги чемпионов в Москве против «Челси»;

Криштиану Роналду, который выиграл «Золотой мяч», играя в АПЛ;

Бисиклета Руни в игре с «Ман Сити»;

Повторить финал ЛЧ 1999 года;

Победный мяч Роналду в ворота «Вильярреала» на «Олд Траффорд»;

Победный гол Сульшера в финале ЛЧ 1999-го;

Мяч Роналду на последних минутах в ворота «Аталанты».

А какой момент из прошлого, связанный с «Юнайтед», хотели бы пережить вновь вы? Пишите в комментариях.