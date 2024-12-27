«Он больше любил Макдональдс, чем футбол». Не поверите, но так теперь выглядит победитель Golden Boy 2008-го из «МЮ»

В прошлом месяце вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль получил престижную награду Golden Boy от итальянского издания Tuttosport. Обычно такой индивидуальный приз подчеркивает большие авансы, которые выдаются его обладателю, но не всех их оправдывают.

Одним из таких игроков стал бразилец Андерсон, который стал лауреатом в 2008 году. И сейчас он выглядит не так, каким мы привыкли его видеть во время карьеры. Последнее фото появилось в соцсетях хавбека больше года назад и его трудно узнать. Знаменитые дреды игрока исчезли, и теперь бразилец носит чисто выбритую стрижку.

После ухода из «Юнайтед» в 2015 году Андерсон провел пару лет в Бразилии, играя за «Интернасьонал» и «Коритибу», а затем отправился в Турцию, где завершил карьеру в «Адана Демирспор». Игрока замучили травмы и он решил уйти из футбола в 31 год.

На ранних этапах карьеры от Андерсона ждали больших успехов. По словам одного из его бывших товарищей по команде, он мог бы стать лучшим игроком в мире, если бы не его любовь к «Макдональдсу».

В автобиографии, которую экс-защитник «Юнайтед» Рафаэл написал вместе с братом-близнецом Фабио, он он написал про соотечественника следующее.

«Мы могли ехать всей командой − футболисты и тренеры − по автомагистрали, а Андерсон импульсивно вскакивал и кричал «Макдональдс, Макдональдс, − рассказывает бывший игрок «Юнайтед», «Истанбула» и «Лиона». − Этот парень был сумасшедшим, но я люблю его. Дайте ему мяч, и он будет играть с полной свободой, а иногда, если наберет неплохую форму, он сможет играть не хуже любого игрока в лиге. Сперва он получил много серьезных травм, а затем на нем стали сказываться проблемы с едой. Это не случайно, что его лучшая форма пришлась на время, когда мы играли часто, потому что тогда он не мог так много есть.

Я скажу кое-что об Андерсоне − если бы он был действительно профессионалом, он мог бы стать лучшим в мире. Я говорю, что все это было серьезно. Я не знаю, относился ли он когда-либо к чему-либо серьезно. Он просто любил жизнь, так легко и непринужденно».