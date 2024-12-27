Эндрик может уйти в аренду, а «Реал» уже ищет ему замену. Стоп, что? 😨
Вы уже знаете, что Эндрик в январе может покинуть мадридский «Реал» на правах аренды.
А вот новая информация от мадридского портала RM Confidencial: Если «Мадрид» отпустит Эндрика, то они будут пытаться заменить его на хавбека «Аталанты» Шарля де Кетеларе.
Шокирующая и непонятная информация. А зачем «Реалу» искать замену бразильцу, если он уйдет лишь в аренду? Или... не в аренду?
У фанатов не меньше вопросов.
💭 «Солидное подписание. Жду».
💭 «Я уверен, что Эндрик лучше».
💭 «Так, значит все-таки не в аренду уходит Эндрик?»
💭 «Спекуляции. Нет никаких официальных подтверждений».
💭 «Бобби должен бороться за свое место».
💭 «У Эндрика больше никогда не будет возможности играть за «Реал Мадрид», если он покинет клуб».
💭 «Эндрик перейдет в «Барселону».
Все молодые таланты в Мадриде проходили год адаптации — Винисиус, Родриго, Гюлер. Всех подпускали к основе постепенно. С Эндриком будет так же. У Эндрика сезон получился длинный из-за раннего старта в чемпионате Сан-Паулу и малого отпуска летом. Сейчас перейдет на европейские рельсы и будет нормально играть, может, уже после нового года.