Эндрик может уйти в аренду, а «Реал» уже ищет ему замену. Стоп, что? 😨

Вы уже знаете, что Эндрик в январе может покинуть мадридский «Реал» на правах аренды.

А вот новая информация от мадридского портала RM Confidencial: Если «Мадрид» отпустит Эндрика, то они будут пытаться заменить его на хавбека «Аталанты» Шарля де Кетеларе.

Шокирующая и непонятная информация. А зачем «Реалу» искать замену бразильцу, если он уйдет лишь в аренду? Или... не в аренду?

У фанатов не меньше вопросов.

💭 «Солидное подписание. Жду».

💭 «Я уверен, что Эндрик лучше».

💭 «Так, значит все-таки не в аренду уходит Эндрик?»

💭 «Спекуляции. Нет никаких официальных подтверждений».

💭 «Бобби должен бороться за свое место».

💭 «У Эндрика больше никогда не будет возможности играть за «Реал Мадрид», если он покинет клуб».

💭 «Эндрик перейдет в «Барселону».