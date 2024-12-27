⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🚫 Диванные войска сцепились в соцсетях: Что, если англичане патологически не способны к футболу? Аргумент: простая и показательная статистика

Новое противостояние в соцсетях: английские фанаты против всех. Или: все против англичан. Как хотите.

Суть конфликта: в твиттере начали набирать популярность комментарии, в которых ставится под сомнение природный талант уроженцев Англии к теоретическому пониманию футбола.

Пример: Премьер-лигу никогда не выигрывал английский тренер, Лигу чемпионов не брали клубы с английскими тренерами с 1984 года. Англичане не выигрывали ни один трофей в Англии с 2008-го (кубки, Суперкубок, АПЛ).

Фраза «Переоцененная нация» стала чуть ли не хэштегом.

Давайте порадуемся статусу наблюдателей и посмотрим аргументы обеих сторон.

💭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Английским тренерам просто не предоставляется такая возможность».

💭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Но самыми успешными тренерами сборной Англии были англичане: сэр Альф Рэмси, сэр Бобби Робсон и Гарет Саутгейт. Фабио Капелло провалился, а Свен-Йоран Эрикссон не вывел золотое поколение сборной дальше 1/4 финала».

💭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Эдди Хау сломает систему. Он будет первым английским тренером, выигравшим трофей с 2008 года. «Ньюкасл» возьмет Кубок лиги».

💭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Никого это не волнует! Спросите фанатов «Сити» и «Ливерпуля», беспокоит ли их то, что их тренеры были немцами или испанцами. Тот, кто выиграет крупный трофей для Англии, будет спасен считаться спасителем. После 58 лет ожидания!»

💭❗«Иногда правда сильно шокирует».

💭❗«Англии стоит сосредоточиться на крикете?»

💭❗ «Не предоставляются шансы? Двое последних были британцами, лол».

💭❗«Лэмпард дважды получал работу в «Челси», но оба раза провалился. Джеррард также не справился в АПЛ. Гари Невилл потерпел неудачу в «Валенсии». Руни даже не смог выжить в Чемпионшипе, не говоря о АПЛ».

💭❗ «У них было гораздо больше английских тренеров, чем иностранных. Это несправедливое сравнение».

Так может правда, на крикете?