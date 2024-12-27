IFFHS составил сборную года. Болельщики в комментариях предложили внести в нее изменения

Конец декабря – самое время для подведения итогов уходящего года. Все самые известные издания и спортивные организации уже показали, как на их взгляд должна выглядеть лучшая сборная 2024-го. Одним из последних остался IFFHS − международная федерация футбольной истории и статистики.

Обычно эта организация отличается довольно спорными рейтингами и эта попытка не стала исключением. В IFFHS даже не стали объяснять критерии, по которым появилась эта дрим-тим, но выглядит она так:

Эмилиано Мартинес; Альфонсо Дэвис, Антонио Рюдигер, Рубен Диаш, Дани Карвахаль; Тони Кроос, Джуд Беллингем, Родри; Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Ламин Ямаль.

Вопросы могут возникнуть минимум к двум позициям: Эрлинга Холанда и Тони Крооса. Первый не так хорош в начале нового сезона, а второй и вовсе завершил карьеру.

Вот как отреагировали в комментариях:

💭«Лаутаро Мартинес вместо Эрлинга Холанда и Вирджил ван Дейк вместо Рубена Диаша. И убрал бы Альфонсо Дэвиса, поменял схему на 3-4-4, чтобы добавить Федерико Вальверде».

💭«Что здесь делает Эмилиано Мартинес? Он выиграл ЧМ в 2022-м, а не в этом».

💭«Для меня странно видеть здесь Дани Карвахаля. Он, безусловно, хороший защитник, но точно не лучший в этом году».

💭«Если Альфонсо Дэвис сегодня лучший левый защитник, то футбол мертв».

💭«Справа бы поставил Киммиха, а центрфорвардом взял Кейна. Ну и Салиба вместо Диаша».

А как вам такая сборная? Пишите в комментариях.