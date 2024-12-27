🐐 А помните, кого Месси считает лучшим нападающим мира? Лео назвал его четыре года назад

В 2020-м Лионель Месси наконец назвал миру имя самого впечатлившего его игрока. Поправка: здесь не может быть Пеле или Марадоны, потому что речь о футболистах, игру которых Лео видел воочию.

«Роналдо Назарио был феноменален. Из всех нападающих, которых я видел, для меня он был лучшим. Впечатляющий игрок с любой точки зрения.

Еще отмечу Роналдиньо. Он мне очень помог, когда я пришел в «Барсу». Я появился в клубной раздевалке в 16 лет. Было трудно находиться в таком месте, играя бок-о-бок с такими футболистами. Роналдиньо взял меня под свое крыло, он заставил меня чувствовать себя комфортно, после чего я расслабился.

На поле я всегда искал его. Мы играли вместе несколько лет. В ту эпоху я мало выступал. Я бы хотел поиграть с ним гораздо больше», - признался аргентинец.

Два бразильца у аргентинца!