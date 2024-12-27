⚡ Аморим не исключает, что в «МЮ» его может ждать участь Эшуорта. Это уже апатия? 😨

Рубен Аморим признал, что существует вероятность того, что его уволят в ближайшее время, если он не сможет остановить игровой спад «Манчестер Юнайтед», а также улучшить результаты клуба.

Португалец проиграл половину стартовых 10 матчей, а «Юнайтед» уже опустился на 14-е место в таблице Премьер-лиги.

Аморима спросили, может ли он повторить путь бывшего спортивного директора клуба - Дэна Эшуорта, - которого уволили всего через 159 дней после назначения.

«Я знаю, в каком бизнесе нахожусь. Тренер «Манчестер Юнайтед» никогда не сможет чувствовать себя комфортно, несмотря ни на что.

Понимаю ситуацию, ведь это моя работа. Можно утверждать, что я здесь всего один месяц, и у меня было лишь четыре тренировки, но мы не побеждаем. Это реальность. И мне вполне комфортно с ней.

Ожидал ли я, что будет так сложно? Нет смысла говорить или думать об этом. Я здесь. Я должен сосредоточиться на работе. Такие трудные моменты - это часть футбола. Я знал, что будет тяжело.

Вы ждете больше побед, нужно больше уверенных игроков, чтобы улучшить ситуацию. В данный момент это действительно сложно. Мы должны выживать, а затем стать лучше», - заявил португалец.

Довольно неожиданное признание для уверенного Аморима? Что думаете?