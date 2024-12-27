В Рождество в Бразилии был застрелен «зять» звезды мадридского «Реала»😱

Мужчина, застреленный в Рождество в Бразилии, был идентифицирован как «зять» звезды мадридского «Реала» Эндрика.

Маурисио Нунес Гонсалвес был убит градом пуль в уличном баре в Самамбае недалеко от столицы Бразилии.

38-летний Маурисио был братом партнера старшей сестры Эндрика Лавинии Судре, но в Бразилии его называют зятем футболиста.

Лавиния опубликовала фотографию жертвы, написав: «Ты оставил прекрасные воспоминания в наших сердцах, которые мы никогда не забудем».

Свидетели сообщили полиции, что между стрелком и его жертвой не было никакой предварительной ссоры, и описали ее как имеющую все признаки хладнокровного убийства. Согласно сообщениям, подозреваемый еще не арестован.

Эндрик пока не дал никаких комментариев.