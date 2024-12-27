Роналдиньо встретил Рождество в футболке «Бернли» 😲 — на это есть причины!

Роналдиньо считают одним из величайших футболистов всех времен, он представлял крупнейшие клубов Европы и выиграл «Золотой мяч».

Фактически, Роналдиньо — единственный игрок, когда-либо выигрывавший Кубок мира, Кубок Америки, Кубок конфедераций, Лигу чемпионов, Кубок Либертадорес и «Золотой мяч».

Но ранее на этой неделе легендарный бразилец выложил видео в футболке «Бернли», и многие задались вопросом... почему?

44-летний Роналдиньо надел эту футболку в честь своего сына, перешедшего летом в клуб Чемпионшипа.

Жоау Мендеш, игравший за «Фламенго», «Васко де Гама», «Боавишта» и «Крузейро» до прихода в молодежную команду «Барселоны» в 2023 году, в августе подписал двухлетний контракт с «Бернли».

«Я рад быть здесь и воспользоваться этой возможностью», — сказал он после подтверждения трансфера.