Популярный аккаунт назвал лучшие клубы в каждом районе Англии. В комментах – пожар 🔥
Известный аккаунт в социальной сети X Football Tweet решил удивить пользователей и составил список лучших клубов Англии в зависимости от того, где они располагаются. Получилось набрать более 500 тысяч просмотров и около 300 комментариев. Что же задело английских футбольных фанатов? Конечно же, выбор лондонского клуба. В столице Великобритании базируются минимум 17 крупных команд, а самым-самым стал... «Арсенал».
Вот как выглядит твит, который вызвал споры:
«Величайшие футбольные клубы в каждом районе Англии:
Лондон − «Арсенал»
Мидлендс − «Астон Вилла»
Северо-Восток − «Ньюкасл»
Восточная Англия − «Ипсвич»
Юго-Восток − «Саутгемптон»
Юго-Запад − «Бристоль Сити»
Северо-Запад − «Манчестер Юнайтед»
Йоркшир − «Лидс»
Какие самые популярные комментарии? Да вот же они:
💭«Челси» всегда был крупнее «Арсенала» и всегда будет.
💭«Арсенал» есть и всегда будет крупнейшим клубом Лондона и вторым по величине клубом Англии.
💭«Всем тем, кто говорит, что «Челси» круче: у «Арсенала» все главные трофеи, больше болельщиков в Лондоне, больше побед в очных встречах, больше фанатов за рубежом, более великая история, больше внутренних титулов и кубков. «Синие» превзошли нас только по европейским трофеям».
💭«Вы в своем уме? «Арсенал» даже не круче «Тоттенхэма».
💭«Интересное мнение. «Ливерпуль» больше всех, кроме, пожалуй, «Арсенала» и «МЮ». Это «большая тройка» английского футбола. «Астон Вилла», вероятно, на 4-м месте, за ней следует «Эвертон». После этого идут «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лидс» и, с недавних пор, «Челси».
А один из фанатов приложил вот такую картинку, с которой сложно поспорить. Если вы не фанат «Челси», конечно:
За ними уже могут быть разные вариации