Популярный аккаунт назвал лучшие клубы в каждом районе Англии. В комментах – пожар 🔥

Известный аккаунт в социальной сети X Football Tweet решил удивить пользователей и составил список лучших клубов Англии в зависимости от того, где они располагаются. Получилось набрать более 500 тысяч просмотров и около 300 комментариев. Что же задело английских футбольных фанатов? Конечно же, выбор лондонского клуба. В столице Великобритании базируются минимум 17 крупных команд, а самым-самым стал... «Арсенал».

Вот как выглядит твит, который вызвал споры:

«Величайшие футбольные клубы в каждом районе Англии:

Лондон − «Арсенал»

Мидлендс − «Астон Вилла»

Северо-Восток − «Ньюкасл»

Восточная Англия − «Ипсвич»

Юго-Восток − «Саутгемптон»

Юго-Запад − «Бристоль Сити»

Северо-Запад − «Манчестер Юнайтед»

Йоркшир − «Лидс»

Какие самые популярные комментарии? Да вот же они:

💭«Челси» всегда был крупнее «Арсенала» и всегда будет.

💭«Арсенал» есть и всегда будет крупнейшим клубом Лондона и вторым по величине клубом Англии.

💭«Всем тем, кто говорит, что «Челси» круче: у «Арсенала» все главные трофеи, больше болельщиков в Лондоне, больше побед в очных встречах, больше фанатов за рубежом, более великая история, больше внутренних титулов и кубков. «Синие» превзошли нас только по европейским трофеям».

💭«Вы в своем уме? «Арсенал» даже не круче «Тоттенхэма».

💭«Интересное мнение. «Ливерпуль» больше всех, кроме, пожалуй, «Арсенала» и «МЮ». Это «большая тройка» английского футбола. «Астон Вилла», вероятно, на 4-м месте, за ней следует «Эвертон». После этого идут «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лидс» и, с недавних пор, «Челси».

А один из фанатов приложил вот такую картинку, с которой сложно поспорить. Если вы не фанат «Челси», конечно: