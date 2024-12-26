Эми Мартинес снова за свое: стало известно, что голкипер сказал Джеку Грилишу в тоннеле в перерыве матча «Астон Вилла»-«Манчестер Сити»😯

Стало известно, что Эми Мартинес сказал Джеку Грилишу во время их ссоры в туннеле во время матча «Астон Вилла»-«Манчестер Сити».

Грилиш впервые вышел в стартовом составе на «Вилла Парк» после того, как покинул клуб своего детства в 2021 году.

Поражение от «Астон Виллы» стало девятым для «Сити» в 12 матчах (1:2).

Ситуация обострилась перед перерывом, когда Грилиш, казалось, начал жаловаться на отсутствие добавленного времени.

Между игроком сборной Англии и его бывшим товарищем по команде Мартинесом вспыхнул спор. А на кадрах видно, как Мартинес сказал Грилишу: «Ты думаешь, ты большой мальчик, да?».

Вратарь получил предупреждение от судьи Питера Бэнкса за участие в споре.

Грилиша неустанно освистывали фанаты «Виллы» по ходу игры.