Неймар станет отцом в четвертый раз! Бразилец и его девушка Бруна Бьянкарди подтвердили пополнение в семействе🐣

Радостные новости сразу после Рождества: Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди ждут второго общего ребенка.

Неймар и Бруна подтвердили в социальных сетях беременность девушки — пара уже воспитывает общую дочь Мави, а теперь у нее появится сестренка.

«У нас сейчас невероятный период, мы не могли не поделиться этим с вами! Бог услышал наши молитвы и подарит нам дочь! Мы ждем не дождемся, когда наша семья станет еще больше!», — написала Бруна в социальных сетях.

Неймар тоже выразил свою радость: «Отец трех принцесс — какой невероятный момент!». Напомним, что у 32-летнего футболиста есть 11-летний сын Дави Лука, дочь Хелена, родившаяся прошедшим летом и дочь от Бруны Бьянкарди Мави, которой в октябре исполнился год.