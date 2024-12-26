Свободные агенты на примете у «Барселоны»: смотрим, кто может пополнить ряды команды Флика

«Барселона» внимательно изучает трансферный рынок, чтобы начать переговоры с теми игроками, чьи контракты заканчиваются летом.

Начиная с 1 января некоторые футболисты уже свободно смогут вести переговоры о своем будущем, а «сине-гранатовые» смогут понять, кем усилить состав будущим летом.

Давайте посмотрим на будущих свободных агентов, которыми интересуется клуб.

Джонатан Та, «Байер»

28-летний немецкий центральный защитник уже объявил, что не останется в «Байере». На сегодняшний день у «Барсы» отличные шансы заполучить его летом. Деку еще в начале декабря ездил в Германию на переговоры с футболистом и его агентом.

Альфонсо Дэвис, «Бавария»

24-летний левый латераль — один из самых ярких игроков из тех, кто освободится летом.В «Баварии» пытаются уговорить его продлить соглашение, но канадец продолжает отказывать. Ханси Флик отлично знает Дэвиса по совместной работе в немецком клубе.

Джонатан Дэвид, «Лилль»

Канадский нападающий продолжает забивать: у него на счету уже 17 голов в 26 матчах за «Лилль». Летом он может покинуть клуб бесплатно, и «Барселона» продолжает пристально за ним следить, видя в 24-летнем футболисте идеальную замену Роберту Левандовски.

Йозуа Киммих, «Бавария»

29-летний немец давно является цель. «Барселоны». Пока он не продлил контракт с «Баварией», а Флик очень позитивно смотрит на воссоединение со своим соотечественником.

Мохамед Салах, «Ливерпуль»

32-летний лидер «Ливерпуля» в конце ноября заявил, что он ближе к тому, чтобы покинуть клуб, чем остаться. Пока Салах не получал от «красных» предложения о продлении соглашения. Все европейские гранды следят за развитием событий и мечтают увидеть египтянина в своем составе — «Барса» не является исключением.