Винисиус не теряет времени на каникулах: уже порадовал болельщиков новым образом😎

Винисиус первым из игроков «Мадрида» отправился на каникулы. С разрешения клуба бразилец уехал в Майями еще до матча с «Севильей», который пропускал из-за перебора желтых карточек.

Футболист поздравил своих болельщиков в социальных сетях с Рождеством, порадовав их новой модной прической.

Вини, как и его одноклубники, должен вернуться к тренировкам 30 декабря, чтобы подготовиться к возобновлению соревнований 3 января — первым в 2025 году для «Реала» станет матч с «Валенсией» на «Месталье».