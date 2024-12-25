🤤 Нейросети показали самые ожидаемые трансферы 2025-го: вы точно найдете своего фаворита
Нейросети уже везде!
Еще раз: Что вы любите в футболе больше всего? А еще? В топ-5 ответов точно будет «Трансферы».
А давайте поинтересуемся у искусственного интеллекта, какие подписания стали бы самыми зажигательными в наступающем году. Никаких ограничений! Полная воля фантазии.
Как говорится: Додумывайте сами.
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Есть идеи? Добавим!