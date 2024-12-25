😰 Фанаты вспоминают провал Санчеса - Алексис хотел покинуть «МЮ» после первой же тренировки. Теперь они боятся, что такие же чувства у Аморима... 😔

В 2018 году Алексис Санчес решил сменить «Манчестер Юнайтед» на «Арсенал». Вероятно, что чилиец хотел «выигрывать трофеи» - помните Робина ван Перси?

Сейчас фанаты «красных дьяволов» с неохотой вспоминают южноамериканского нападающего, который отличился лишь пятью голами за клуб.

Позже Санчес признался, что хотел покинуть «Юнайтед» уже после первой тренировки:

«После первой тренировки я многое понял. Я пришел домой, спросил свою семью и тренера, не могу ли я разорвать контракт и вернуться в «Арсенал»?

Прошли месяцы, а я продолжал чувствовать то же самое. В то время мы не были единой командой».

Так вот. Сейчас в соцсетях болельщики «МЮ» уверены, что именно такие жу чувства испытывает Рубен Аморим от работы в новом клубе.

💭 «Звучит как оправдание плохих выступлений».

💭 «Аморим, вероятно, сейчас чувствует то же самое».

💭 «Это был самый странный переход в истории».

💭 «Это уже визитная карточка «МЮ».

💭 «Я не знаю, как мы вообще кого-то подписываем после этих слов Санчеса».

💭 «Все, что нужно знать о нынешнем «МЮ».

💭 «Теперь представьте, что вы оставили сенсационный «Спортинг» и попали сюда».

💭 «У Аморима не было интернета?»