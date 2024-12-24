Матерацци нашел наклейку «Интер – дерьмо» аж в Рио-де-Жанейро. И вот что с ней сделал

Марко Матерацци – настоящий фанат «Интера».

Во время поездки в Рио-де-Жанейро экс-защитник «Интер» нашел наклейку с изображением клуба и оторвал ее.

Все потому что на ней была надпись: «Интер» – дерьмо».

Еще Матерацци недавно съязвил в адрес Златана Ибрагимовича. Ранее Ибрагимович, занимающий должность советника владельца «Милана», заявил в интервью Sky Sport Italia, что считает себя «боссом» в клубе.

В прошлом экс-игрок одно время вместе с Матерацци выступал за «Интер». «Я совершенно не впечатлен. Допустим, эти слова – часть его характера. Единственное, что я могу сказать как болельщик «Интера», – надеюсь, что Паоло Мальдини никогда не вернется в клуб», – сказал Матерацци.

Крутой?