Какой будет форма «Челси» на следующий сезон: герб со львом, новый титульный спонсор
«Челси» ведет переговоры с авиакомпаниями Qatar Airways и Riyadh Air о спонсорстве на сезон 25/26.
Если соглашение будет достигнуто, на домашней форме могут быть изображены характерные логотипы одной из этих авиакомпаний, что привнесет новую цветовую палитру в дизайн футболки.
Партнерство с Qatar Airways может включать их фирменный брендинг, а логотип Riyadh Air может внести элементы фиолетового и белого цветов.
Вот как может выглядеть домашняя форма «Челси» на новый сезон: