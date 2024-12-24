Какой будет форма «Челси» на следующий сезон: герб со львом, новый титульный спонсор

«Челси» ведет переговоры с авиакомпаниями Qatar Airways и Riyadh Air о спонсорстве на сезон 25/26.

Если соглашение будет достигнуто, на домашней форме могут быть изображены характерные логотипы одной из этих авиакомпаний, что привнесет новую цветовую палитру в дизайн футболки.

Партнерство с Qatar Airways может включать их фирменный брендинг, а логотип Riyadh Air может внести элементы фиолетового и белого цветов.

Вот как может выглядеть домашняя форма «Челси» на новый сезон: