«Он может стать звездой у Флика»: Фаны «Барсы» нашли замену Левандовскому, а ведь еще полгода назад плевались от этого игрока

По информации Diario Sport, некоторые представители «Барсы» выступают за расторжение контракта с 36-летним Робертом Левандовским летом и попытку трансфера топ-нападающего. Другие полагают, что контракт необходимо уважать, а купить топ-форварда будет сложно.

Фанаты «Барселоны» уже нашли потенциальную замену для поляка. И даже тратить деньги не придется:

📝 «Мы Должны вернуть Витора Роке следующим летом, особенно если Левандовски останется, а денег на покупку другого нападающего не будет.

Развитие Роке идет очень хорошо, он бесспорно является игроком стартового состава «Бетиса» и уже чувствует себя как дома в Ла Лиге. Ему все еще только 19 лет».

Другие тоже согласились:

📝 «Он может стать звездой у Флика».

📝 «Я так хочу, чтобы он вернулся… Витор будет прессинговать как машина».

📝 «Мы всегда торопим развитие игроков, Роке нужно время, но даже на скамейке запасных в «Барселоне» он бы получил больше, чем в «Бетисе».

📝 «Если мы войдем в следующий сезон с Левандоским в качестве основного нападающего, я просто не буду это смотреть. Мы ничего не выиграем с ним».

У Роке шесть голов за «Бетис» с момента перехода летом на правах аренды. Он сыграл в 23 матчах во всех турнирах.

Контракт Левандовского с каталонским клубом истекает в 2025-м, но он будет автоматически продлен на год, если форвард сыграет 60% от возможных матчей в этом сезоне.