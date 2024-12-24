🔥 Блинд, Рамос и лишь два игрока «Барселоны» - крайне неожиданная сборная года Ла Лиги 😱

Портал SofaScore решил хайпануть под Рождество - сборная года Ла Лиги... Гарантированный конфликт фанатов «Барселоны» и мадридского «Реала».

Но не будем журить издание, ведь команда выбрана максимально справедливо - исходя из средних оценок футболистов на протяжении календарного года в Ла Лиге.

Так уж вышло, что сине-гранатовым будет грустно... В команде лишь два представителя «Барселоны»: Ламин Ямаль и Рафинья.

А вот чемпионы делегировали сразу четыре игрока: Винисиуса, Джуда Беллингема, Феде Вальверде и Лукаса Васкеса.

Пара центральных защитников крайне необычная: Дэйли Блинд и Серхио Рамос.

Как вам? Есть неожиданности?