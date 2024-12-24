🤣 Англичанам предложили жуткий выбор: дочь-онлифанщица или сын - фанат «Тоттенхэма». Они еще никогда не были в таком ступоре 💁

Британские футбольные опросы вышли на новый уровень. Ранимым фанатам «шпор» (если они вообще есть), лучше не видеть то, что будет дальше.

Но сделаем поправочку. Место действия - «Эмирейтс»

Итог: сына - фаната «Тоттенхэма» выбрал лишь один человек. И лишь потому, что он не болеет за «Арсенал».

А если серьезно?