🤣 Англичанам предложили жуткий выбор: дочь-онлифанщица или сын - фанат «Тоттенхэма». Они еще никогда не были в таком ступоре 💁
Британские футбольные опросы вышли на новый уровень. Ранимым фанатам «шпор» (если они вообще есть), лучше не видеть то, что будет дальше.
Но сделаем поправочку. Место действия - «Эмирейтс»
Итог: сына - фаната «Тоттенхэма» выбрал лишь один человек. И лишь потому, что он не болеет за «Арсенал».
А если серьезно?
Кук@лды из Вулиджа слегка приподняли головы после своего пикового второго места в прошлом сезоне при бесполезных миллиардных вливаниях в это уг?))