🔥 «Манчестер Юнайтед» начинает переговоры с Осимхеном! Трансфер может состояться уже зимой

Авторитетный журналист Саша Тавольери утверждает, что «Манчестер Юнайтед» уже связался с представителем Виктора Осимхена!

Ранее стало известно, что Рубен Аморим ищет нового нападающего, а нигериец - главный претендент в его шорт-листе. Более того, сам Осимхен горит желанием попробовать свои силы в АПЛ.

Трансфер может состояться уже зимой, если «МЮ» удовлетворит запрос «Наполи» €75 млн.

Фанаты отнеслись по-разному.

💭 «Отличный игрок, но слишком дорогой».

💭 «Еще один талант на грани разрушения карьеры».

💭 «Почему он вообще поехал в аренду в «Галатасарай»? Это не имеет особого смысла».

💭 «Он преуспеет в «Манчестер Юнайтед».