Добро в преддверии Рождества. Ивоби открыл бесплатный мини-маркет для нуждающихся

Предрождественские дни созданы для добрых дел и чудес. Экс-хавбек «Арсенала» и «Эвертона» Алекс Ивоби, играющий сейчас в «Фулхэме», решил помочь малоимущим и открыл в районе Лондона, в котором рос, магазин. В нем можно взять любое количество различных товаров совершенно бесплатно.

Сам Ивоби родился в нигерийском городе Лагос и в возрасте четырех лет родители перевезли его сначала в Турцию, а потом в Англию − в район восточного Лондона Каннинг Таун.

По данным Совета лондонского района Ньюхэм, Каннинг Таун входит в число самых неблагополучных районов Великобритании. Местные жители страдают от проблем со здоровьем, а также здесь низкий средний уровень образования и высокий бедности. Около 17% трудоспособного населения имеют ограничивающие долгосрочные заболевания, 17,5% обращаются за финансовой поддержкой, а 49,7% в возрасте от 16 до 74 лет не имеют формальной квалификации.

«Добро пожаловать в Alexpress, магазин, созданный мной в Каннинг Тауне, где я пошел в начальную школу. Люди, семьи, будут приходить сюда, выбирать напитки, а также вещи для дома. Здесь есть различные продукты, которые они могут взять, а в самом конце их будет ждать... индейка».

«Каждое Рождество мы делаем что-то такое, чтобы отдать своеобразный долг. Сейчас создали мой небольшой мини-маркет Alexpress, чтобы попытаться раздать еду семьям, которые не могут перед праздником просто пойти и купить ее. Если я могу помочь им отпраздновать, то почему бы и нет? Я видел, как поступали мои родители, как они помогали. Они стали моим примером для подражания. Всегда знал, что когда окажусь в таком положении, в каком я сейчас, или даже если бы был в менее выгодном, то буду стараться делать все возможное, чтобы помочь тем, кто не может поесть».

«Когда меня впервые позвали сюда, я прослезился, потому что у меня очень маленькое пособие. Когда есть что-то подобное [мини-маркет] − это потрясающе, и, по крайней мере, в этом году я смогу провести рождественский ужин со своей семьей», − рассказал со слезами на глаза один из посетителей Alexpress.

Для Алекса Ивоби это довольно просто, ведь он миллионер, а для местных жителей это действительно очень многое значит.