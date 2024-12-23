Британский Sky Sports постебал Постекоглу его же фразой. «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Ливерпулю»

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу в последнее время критикуется болельщиками и экспертами за неспособность менять тактику в зависимости от ситуации, в которой клуб оказывается во время игры.

После победы в Кубке лиги против «МЮ» (4:3) коуч «шпор» защитил свой подход следующей фразой: «Разве вам не было весело? Знаю, что студия [Sky Sports] наверняка в шоке от того, что я забил на тактику. Мы выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0. Мы стараемся развлечь народ. Не вижу в этом ничего плохого».

Похоже, что его комментарии задели как минимум тех, кто делает графику для Sky Sports. После поражения «Тоттенхэма» от «Ливерпуля» со счетом 6:3 на экране появилось окно с такой надписью: «Арне, тебе не было весело?!»