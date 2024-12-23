Все пишут (даже мы), что Зюле толстый. Взгляните на его технику!

Все мы очень сильно переживаем за карьеру защитника «Дортмунда» Никласа Зюле. Летом 2022-го он ушел из «Баварии» с желанием перезапуститься, но вместо этого к весне 2024-го потерял место в основе нового клуба. Виной всему – лишний вес.

На пике немец весил более 105 кг, что при его росте практически в два метра (без 5 см) может показаться вполне нормальным, если бы не завирусившиеся фото. Кажется, что футболист основы топ-клуба не должен выглядеть вот так.

На самом деле, такая проблема у Зюле была всегда: он боролся с лишними килограммами и в «Хоффенхайме», и в «Баварии». При этом искал оправдания такими словами: «Я не совсем уж огромный, я коренастый. Несмотря на рост и размер, я относительно быстр. Может, не на первых пяти метрах, но на дистанции точно».

У Никласа есть большая любовь к вредной еде и пиву, а также нежелание что-то менять. По крайней мере, так было вплоть до лета 2024 года. Немец понял, что так может угробить карьеру и сбросил около восьми килограмм, а потом признался, что пришлось много поработать.

«Это было, вероятно, самое интенсивное лето в моей жизни. Но оно было и крайне необходимо, после года, которым я лично совсем не мог быть доволен, и в котором я был далек от своих ожиданий.

Вместе с моим агентом и семьей я собрал команду из людей, которые являются абсолютными профессионалами в своей области. Мы тщательно проверили тех, кто мне нужен рядом. Без этих трех-четырех человек, я бы, наверное, не справился. Я уже давно работаю с психологом, который просто великолепен. Его советы были бесценны.

Но и повара, которые сопровождали меня последние недели, тоже на высшем уровне. Я подошел к этому летнему отпуску с целью создать нечто вроде Никласа Зюле 2.0. Ментально и физически я готов снова бороться на высоком уровне. Это было очень тяжело. Ни один день не ощущался как отпуск, но когда я вижу результат, я счастлив и горд».

И он действительно смог побороть себя. Просто сравните фото защитника до похудения и после. Между ними − несколько месяцев огромной работы над собой.

Такая трансформация помогла Зюле вернуться в стартовый состав «Дортмунда». До травмы голеностопа отыграл практически все матчи «шмелей».

А в октябре появилось видео, на котором Никлас Зюле демонстрирует технику. Очень неплохо для крупного (но похудевшего) центрального защитника.

Теперь он официально не толстый.