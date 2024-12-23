Правнук Бенито Муссолини забил дебютный гол в Серии «Б»

Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини вчера забил дебютный гол в Серии «Б».

Полное имя 21-летнего защитника звучит как Романо Бенито Флориани Муссолини. Парень родился в Риме, успел поиграть в академиях как «Ромы», так и «Лацио» и говорит, что политика ему совершенно неинтересна.

Права на игрока принадлежат «Лацио», но в текущем сезоне он в аренде у «Юве Стабия».

Благодаря голу Муссолини хозяева вчера обыграли «Чезену» (1:0) и ушли на Рождество на четвертом месте в таблице Серии Б.